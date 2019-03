Miley Cyrus torna alle sue radici: "Sarò Hannah Montana per sempre..."

Ha fatto di tutto per scrollarsi di dosso le sue radici da innocente baby star Disney, e adesso Miley Cyrus sembra voler tornare indietro. Dopo un sapiente e accurato restyling dei suoi capelli rieccola in versione Hannah Montana, il personaggio che l'ha resa famosa. La cantante 26enne ha mostrato una serie di scatti con il nuovo look nelle sue storie di Instagram, suscitando curiosità e mille domande trai fan. E' in arrivo un reboot di Hannah Montana? Gli indizi ci sono tutti, persino un profilo nuovo di zecca intitolato al personaggio e seguito, in primis, proprio da Miley: "Ho deciso che sarò Hannah Montana per sempre", scrive la cantante, ma non dà altre informazioni lasciando i fan col fiato sospeso.