14 ottobre 2022 16:29

"Maurizio Costanzo Show", nuovo appuntamento con tanti ospiti importanti

Venerdì 14 ottobre, in seconda serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata del "Maurizio Costanzo Show". Come sempre saranno tanti gli ospiti sul palco del teatro Parioli di Roma. L'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, l'editore e presidente del Torino Urbano Cairo, Patty Pravo, Luca Telese, Ricky Tognazzi, Rudy Zerbi, Sonia Bruganelli, Giuseppe Cruciani, Gabriella Germani e la coppia di Tiktoker Raissa e Momo e i valletti Sara Croce e Nicolò di Tullio.