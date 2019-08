Maria De Filippi è sportivissima anche in vacanza. Ad Ansedonia, il suo buen retiro, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi", la conduttrice in splendida forma si diverte tra moto d'acqua e wakeboard, lo sci nautico con la tavola. Maria sta trascorrendo in Toscana una vacanza all'insegna della famiglia: il marito Maurizio Costanzo, il figlio Gabriele e gli amici più intimi.