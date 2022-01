25 gennaio 2022 15:39

Manuel Bortuzzo abbandona la Casa, ma la Selassiè gli manca già: "Sei vita Lulú, la mia"

Dopo lo struggente addio al "Grande Fratello Vip" Manuel Bortuzzo commuove ancor tutti con una toccante dedica alla sua Lulù Selassiè nel primo post social post puntata: "Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.

Sei vita Lulú, la mia.