05 ottobre 2022 18:12

Le Iene con le donne iraniane: le vip italiane si tagliano una ciocca di capelli

Le Iene scendono in campo in solidarietà alla battaglia delle donne iraniane vittima della repressione del regime dopo le proteste per la morte di Mahsa, la ragazza morta dopo essere stata arrestata perché portava male il velo. Nina Palmieri ha invitato le donne in ascolto a tagliarsi una ciocca nel nome di Mahsa e a spedirla all'ambasciata dell'Iran a Roma in via Nomentana 361. Quindi pubblicare il video sui social con l'hashtag #IeneDonnaVitaLibertà. All'appello hanno risposto subito molte vip, da Claudia Gerini ad Ambra Angiolini passando per Costanza Caracciolo, Sofia Goggia e Bianca Atzei.