L attore premio Oscar completamente trasformato sul set di una serie televisiva: lo riconoscete?

Un trucco di scena impeccabile e la metamorfosi è servita. Lui è Russell Crowe, avvistato a New York sul set "The Loudest Voice in the Room", serie televisiva che segna il ritorno dell'attore premio Oscar, 54 anni, sul piccolo schermo. Crowe interpreta Roger Ailes, ex direttore di Fox News, accusato a 76 anni di molestie sessuali e la trasformazione per il suo ruolo è davvero incredibile, tanto che è difficile riconoscere il suo volto.