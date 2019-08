Jason Priestley compie 50 anni: auguri a Brandon, sex symbol di "Beverly Hills 90210"

Jason Priestley, il fascinoso Brandon Walsh di “Beverly Hills 90210” compie 50 anni. Un compleanno di tutto rispetto che l'attore festeggia sul set del “BH90210”, (che ha debuttato in America il 7 agosto) operazione televisiva ambiziosa a metà tra il sequel e il docu-revival, in cui i protagonisti della storica serie (tutti tranne Luke Perry scomparso lo scorso 4 marzo a soli 53 anni) durata 10 stagioni, dal 1990 al 2000, interpretano se stessi alle prese con l'idea di mettere in piedi un reboot della serie che li ha resi famosi. Nei panni di Brandon, Priestley è diventato un vero e proprio sex symbol mondiale e ha letteralmente spiccato il volo, soprattutto in televisione, dove ha lavorato, prima e dopo "Beverly Hills" (245 episodi) per ben 67 tra serie tv e film. Molte anche le pellicole girate al cinema (28). Tra le altre serie di successo Prestley ha preso parte nel ruolo di protagonista a "Private Eyes", Tru Calling”(2004-2005), dove interpreta il ruolo di Jack Harper; “Le cose che amo di te”(2005), “Senza traccia”(2006) e “Medium”(2007).