13 aprile 2022 12:04

"Isola dei Famosi", i primi giorni di Marco Senise e Licia Nunez in Honduras

Marco Senise e Licia Nunez sono gli ultimi naufraghi sbarcati all'"Isola dei Famosi". I due, entrati come giocatori solitari, sono stati divisi nelle due tribù già formate. L'attrice è finita nella squadra dei "Tiburon", mentre l'opinionista televisivo in quella dei "Cucaracha". Ora è il momento per loro di mettersi alla prova e affrontare le difficoltà dell'Honduras, compresi i rapporti con i compagni, in gioco ormai da settimane.