"Isola dei Famosi", i naufraghi si cimentano nella pesca... ma Cicciolina sfoggia il topless

Giorno dopo giorno i naufraghi entrano sempre più nel vivo dell'"Isola dei Famosi". Tra le prime liti e le nuove amicizie, i concorrenti devo però pensare a come procurarsi il cibo. Alcuni di loro hanno, quindi, provato a pescare spinti forse dal forte senso di fame. Alcuni, ma non tutti. Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha preferito sfoggiare un topless molto sexy e sdraiarsi a prendere il sole sulla splendida sabbia bianca dell'Honduras.