19 gennaio 2022 13:51

I Vipponi "all'opera" per festeggiare Katia Ricciarelli

Nella Casa del "Grande Fratello Vip", per celebrare il compleanno di Katia, i Vipponi hanno messo in scena alcune tra le più famose opere liriche dela storia. La serata comincia con Katia che, ripensando alla sua musica e alla sua professione che tanto ama, chiede a Manuel di suonarle qualcosa al pianoforte per rallegrare i suoi ricordi.



Uno dopo l'altro i concorrenti entrano in scena per narrare storie d'amore tormentate e racconti di epoche passate: da "Romeo e Giulietta", a "Il barbiere di Siviglia" di Rossini, passando per "Il flauto magico" di Bizet e "La regina della notte" di Mozart.