25 giugno 2021 14:14

Heidi Klum in topless sulla spiaggia è mozzafiato e il marito la immortala al tramonto

Troppo bella e troppo sexy per non essere immortalata e "condivisa" sui social. Heidi Klum fa impazzire la Rete in una serie di immagini in topless, sulla spiaggia al tramonto, scattate dal marito, il musicista Tom Kaulitz. A 48 anni la modella e conduttrice televisiva sfoggia un fisico invidiabile. Da condividere.