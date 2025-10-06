Logo Tgcom24
Televisione
Al "Grande Fratello" i casalinghi mostrano i muscoli

In giardino i ragazzi si mantengono in forma, sfoggiando addominali e pettorali

06 Ott 2025 - 10:22
Dentro la Casa del "Grande Fratello" è facile lasciarsi prendere dalla pigrizia ma i casalinghi, armati di buona volontà, si mantengono tonici con pesi e flessioni. I ragazzi approfittano della bella giornata di sole per allenarsi a petto nudo, ma a disturbarli ci pensano Benedetta e Giulia con i loro scherzi...

