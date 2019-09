Altro che rivali. Raffaella Carrà e Loretta Goggi sono più amiche che mai. E come mostra il settimanale "Chi", che le immortala in un campo da golf all'Argentario, se la ridono di gusto. Le due primedonne della televisione italiana si sono recentemente rincontrate per le riprese della trasmissione della Carrà "A raccontare comincia tu" e da allora hanno ripreso a frequentarsi come ai vecchi tempi.