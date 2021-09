16 settembre 2021 10:05

Fitness e pesi: le donne di Casa tirano fuori i muscoli

Altro che sesso debole, le gieffine Vip hanno grinta da vendere. Armate di pesetti e tanta forza di volontà, le donne hanno organizzato una sessione di allenamento per tenersi in forma dentro la Casa. Francesca, Manila, Raffaella, Ainett, Carmen e le sorelle Selassié si sono radunate in salotto con i loro tappetini per tirare fuori i muscoli. Gli uomini farebbero bene a stare in guardia...