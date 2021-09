15 settembre 2021 18:08

"Grande Fratello Vip", ecco le prime docce hot

E' un grande classico del "Grande Fratello" e anche in questa nuova edizione del reality ecco le prime docce bollenti: una ghiotta occasione per ammirare curve sexy e lati B da dieci e lode. Ainett Stephens in costume intero giallo sfoggia un fondoschiena da applauso, mentre Soleil e Clarissa Selassiè in stringatissimi bikini mostrano forme sensuali e seducenti.