Tempo di relax per Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, compagni di vita e lavoro, in vacanza a Ibiza dopo il successo di "La sai l'ultima?". I due, nelle foto pubblicate da "Diva e Donna", tra baci e coccole appaiono più innamorati che mai. In spiaggia, sul lettino, lei sfoggia un fisco mozzafiato con tanto di lato B in mostra e lui sorride beato...