25 luglio 2022 15:14

Eva Longoria a Marbella sfoggia la sua forma strepitosa con un bikini minuscolo

Vacanze in famiglia a Marbella per Eva Longoria. L'attrice e produttrice diventata celebre con "Desperate Housewives" e tra le protagoniste della serie "Grand Hotel", si è concessa qualche ora di mare prima di partecipare al "Global Gift Gala" nella cittadina andalusa. Un'occasione per sfoggiare la sua perfetta forma, esaltata anche da un minuscolo bikini.