Ecco i campionissimi di "Chi vuol essere milionario?": vuoi provare a esserlo anche tu? Scrivi!

Per festeggiare i vent'anni dalla nascita del format originale inglese "Who wants to be a millionaire?", prossimamente torna con quattro puntate evento, in prima serata, su Canale 5, "Chi vuol essere milionario?", condotto da Gerry Scotti. Nella storia dell'edizione italiana solo tre concorrenti sono arrivati al massimo del montepremi: Francesca Cinelli nel 2001, Davide Pavesi nel 2004 e Michela De Paoli nel 2001. Chi volesse tentare la scalata ed entrare nella storia del programma può partecipare ai casting: i potenziali concorrenti, maggiorenni, possono scrivere a casting.milionario@mediaset.it