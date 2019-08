Donna D Errico, a 51 anni l ex bagnina di Baywatch sfida il tempo che passa

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Niente rughe sul viso, curve impeccabili e un fisico tonico e scolpito. A 51 anni Donna D'Errico, ex bagnina di Baywatch (tra il 1996 e il 1998) sfoggia su Instagram il risultato del suo patto col... Diavolo e con la chirurgia. La sexy attrice e modella americana, che ha un figlio di 23 anni e una figlia di 18, ha candidamente ammesso di essersi sottoposta ad almeno un paio interventi di chirurgia estetica dopo le due gravidanze per eliminare la pelle in eccesso su braccia e ventre. Operazioni che sicuramente hanno dato i loro frutti: Donna sembra essere rimasta ferma ai tempi di Baywatch!