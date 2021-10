18 ottobre 2021 08:25

Da showgirl a pittrice affermata: l'arte secondo Ludmilla Radchenko

Gli anni trascorsi in tv sono ormai un ricordo lontano per Ludmilla Radchenko. L'ex modella e showgirl, volto di trasmissioni iconiche come "La sai l'ultima?" e "Passaparola", oggi è una pittrice e artista affermata. Dai ritratti - anche di personaggi famosi come l'ex campione di moto GP Jorge Lorenzo o il pilota di F1 Sebastian Vettel - al design passando per l’arredamento e la moda, le sue opere spaziano da un settore all’altro, senza limiti di genere o forma. Oggi, l’artista di origini serbe è pronta a raccogliere una nuova sfida, quella del mercato dei bitcoin e dell’arte digitale.