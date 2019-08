Cristian Imparato nudo al mare, la foto social scatena le polemiche

Cristian Imparato è di nuovo al centro della bufera social. L'ex baby star di "Io Canto" ha infatti pubblicato uno scatto al mare completamente nudo, con il lato B in bella mostra. Una provocazione per i suoi follower e forse una trovata per lanciare il suo nuovo singolo "Balliamo insieme". In molti hanno criticato la foto, ma Cristian non sembra farci troppo caso. Del resto negli ultimi anni è stato spesso protagonista di attacchi, in tv e sui social, soprattutto per i suoi ritocchini.