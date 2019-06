Compleanno tra "Friends" per Courteney Cox

Courteney Cox ha spento 55 candeline e a festeggiare con lei c'erano le amiche di sempre Lisa Kudrow e Jennifer Aniston. Le tre protagoniste di "Friends" non si sono mai perse di vista in questi anni e ci sono sempre state l'una per le altre."Quanto sono fortunata a festeggiare il mio compleanno con queste due. Vi amo ragazze, così tanto!" ha scritto la Cox su Instagram, pubblicando un selfie insieme alle colleghe. Dopo la fine della sit-com, 15 anni fa, ognuna di loro ha continuato con successo a recitare, ma nonostante i numerosi impegni hanno sempre trovato il tempo per condividere le tappe importanti delle loro vite.