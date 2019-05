clicca per guardare tutte le foto della gallery

Seduta di shopping tra donne per Carlotta Mantovan e la sua piccola Stella (6 anni). Ad un anno dalla morte di Fabrizio Frizzi mamma e figlia cercano ogni giorno di trovare equilibrio e serenità, che passa anche attraverso le piccole gioie della vita come la scelta di un paio di scarpine nuove. Negli scatti di "Chi" si vede la Mantovan mentre si china premurosa su Stella, per aiutarla a provare le scarpette colorate.