Bella Thorne, l ex stellina delle serie Disney nuda e coperta di panna montata

I tempi della serie Disney Channel "A tutto ritmo" sono ormai lontani, Bella Thorne, ex stellina televisiva adesso ha altro per la testa. Reginetta social con quasi 20 milioni di followers su Instagram, cantante e attrice Bella si è lanciata anche nel mondo della cosmesi con una linea di trucchi stravaganti e provocatori come lei. E per promuovere la sua gamma di prodotti per il make up Thorne by Bella, la sexy ex stellina tv pubblica su Instagram due video super bollenti in cui, nuda e provocante, si impiastriccia di panna montata e cioccolato liquido. Il tutto con il sottofondo di una canzone intitolata "I'm a Hoe 2" cantata dalla stessa Thorne canta: "Un altro video che ho diretto e creato io", scrive.