Barbara Foria, una festa piena d'amore per i 50 anni

Un party pieno d'amore. Con i Dj arrivati da tutta Italia per festeggiare i 50 anni di Barbara Foria a Roma. Nel magico giardino di Solum sull’Appia Antica, la comica ha chiamato a raccolta gli amici più cari e tantissimi volti noti dello showbiz italiano. Dalla collega Valeria Graci a Manila Nazzaro, da Eva Grimaldi a Imma Battaglia, da Fabio Esposito a Federica Gentile, da Pamela Camassa a Simon In The Stars. Un festa dove la parola d'ordine è stato il sorriso e il divertimento, organizzata con aiuto di Chiara Paolini, lo chef Gaetano Costa e la fotografa Sara Petrillo. L'anima romana di Barbara Foria si è mescolata con le radici napoletane: ecco quindi la crostata di frutta della Pasticceria Cancelliere, ma anche le mozzarelle di Aqualatte e il Trapizzino romano di Pansera e Callegari. E poi balli e musica fino a tarda notte.