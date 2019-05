Bafta Awards, vincono "Killing Eve" e Benedict Cumberbatch

E' stata la serie "Killing Eve" a incantare i Bafta 2019. Il thriller con Sandra Oh si è infatti portato a casa il premio come miglior serie drammatica, miglior attrice protagonista (Jodie Comer) e non protagonista (Fiona Shaw). Premiata anche la mini-serie "Patrick Melrose" e il suo protagonista Benedict Cumberbatch, mentre la statuetta per il miglior interprete non protagonista è andata a Ben Whishaw. I migliori attori comici quest'anno sono stati Steve Pemberton e Jessica Hynes, mentre nel panorama internazionale l'ha spuntata la serie americana "Succession".