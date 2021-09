20 settembre 2021 12:32

Arriva su Airbnb la casa ispirata a Winnie The Pooh

È disponibile su Airbnb la casa ispirata a Winnie The Pooh, realizzata proprio nella foresta di Ashdown, nel sud est dell'Inghilterra, famosa per aver ispirato il Bosco dei Cento Acri. Questa creazione si inserisce nei festeggiamenti del 95esimo anniversario del celebre e amatissimo orsetto. La struttura Bearbnb è situata nella Foresta di Ashdown, ed è ispirata ai racconti originali di A.A. Milne ambientati nel Bosco dei Cento Acri. Dotata di due alloggi indipendenti, Bearbnb può accogliere quattro ospiti contemporaneamente, offrendo ai fan la possibilità di immergersi nell’iconico mondo di Winnie The Pooh e i suoi amici. L’alloggio Bearbnb e l’intera esperienza, prenotabili solo sulla piattaforma Airbnb, sono fatti su misura per Winnie e le sue avventure insieme a Pimpi, Tigro, Ih-Oh e tutti i loro amici.