Ama la moda, i viaggi e gli animali: ecco Carolina Stramare, la nuova Miss che ha stregato l Italia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Vent'anni, occhi verdi, capelli castani e fisico scolpito. Carolina Stramare ha conquistato il pubblico dell'ottantesima edizione di Miss Italia e ha vinto la gara. Studentessa di grafica all'Accademia di Belle Arti di Sanremo e modella, si presentava al concorso di bellezza come Miss Lombardia. Ama gli animali e da otto anni pratica equitazione a livello agonistico. Dice di avere un debole per gli occhi "buoni e sinceri". Le sue passioni? La moda e i viaggi. Brutta notizia per i corteggiatori: ha un fidanzato!