Addio a Sandro Mayer, ecco il ricordo dei vip

Da Milly Carlucci a Lorella Cuccarini e Mara Venier, da Rita Pavone a Cristiano Malgioglio: sono tantissimi i vip del mondo della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo che hanno voluto omaggiare l'amico Sandro Mayer sui social. Il direttore era naturalmente legato al mondo dello showbiz avendo per anni guidato i settimanali più importanti, non ultimo "DiPiù". In molti lo ricordano soprattutto per i "preziosi consigli": "Ci mancherai", scrivono.