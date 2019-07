Uomini e donne over , la De Santi nuda su Instagram e Deianira l attacca: Non hai l età!

In "Uomini e donne over" è la rivale per eccellenza di Gemma Galgani. E per dimostrare la sua superiorità ha tirato fuori... tutte le armi a sua disposizione. Barbara De Santi ha postato su Instagram una sua foto che lascia ben poco all'immaginazione, vestita solo di uno stirminzito tanga e con il seno a malapena coperto da una mano. Il commento è "A gentile richiesta", seguito da una serie di faccine che ridono. Una scelta provocatoria che non poteva che sollevare polemiche. La blogger Deianira Marzano non è andata tanto per il sottile, tenendo fede al suo soprannome di "Terribile". "Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? - ha scritto - Figlia mia, se non li riesci a fare così, come ti metterai la prossima volta: con ‘la Giorgia di fuori’? Ma tutto apposto?".