Striscia la notizia consegna il Tapiro d oro all ex ministro Toninelli

Secondo appuntamento con "Striscia la notizia", martedì 24 settembre alle 20:35 su Canale 5. Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Conte due. "Come mai l'hanno asfaltata appena è cambiato il governo? - chiede Staffelli a Toninelli intercettato a Colleone (Cr) -. Era un bravo ministro, non ha mai fatto una gaffe...". L'ex ministro risponde: "Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola". L'inviato di Striscia ricorda poi all'ex ministro di quando Beppe Grillo aveva ironicamente criticato i suoi occhiali e, per tentare di rifargli il look, gliene regala di nuovi... "Chi ha voluto la sua testa?" chiede infine, Staffelli, ma Toninelli precisa: "Lavoro per i 5 Stelle e non mi è mai importato del sottoscritto. Ma non sono stato ghigliottinato. Stavamo risolvendo un sacco di problemi...".