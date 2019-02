"Infinity" restaura "Mediterraneo" in 4K: e una copia ora è conservata tra i ghiacci

Prosegue l'opera di salvaguardia del patrimonio cinematografico italiano da parte di "Infinity". Dopo il restauro di "Borotalco" è toccato a "Mediterraneo", film del 1990 di Gabriele Salvatores, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero. Ma questa volta la cosa non si è fermata qui. La Piql, società norvegese che si occupa di data security e che gestisce uno spazio di conservazione dentro il Global Seeds Vault alle Isole Svalbard, ha invitato "Infinity" a partecipare alla cerimonia per depositare per 1.000 anni la pellicola restaurata in 4k nell'Artict World Archive, un deposito di dati estremamente sicuro per tutelare la nostra memoria digitale.