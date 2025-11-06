"Come ti cucino la tivù": da Enza Sampò a Tessa Gelisio, ricette e storia dei programmi di cucina

© Ufficio stampa
L'autore televisivo e giornalista Aldo Dalla Vecchia pubblica il suo nuovo libro
Dalla storia dei programmi di cucina in Italia, sin dalle origini di "Viaggio nella valle del Po alla ricerca dei cibi genuini" (1957) di Mario Soldati a oggi. E poi Ricette d’autore, con i piatti forti di amici che lavorano per il piccolo schermo, davanti alle telecamere o dietro le quinte. "Come ti cucino la tivù" di Aldo Dalla Vecchia è un volume idealmente diviso in due parti. Le ricette sono state interpretate dallo chef Fabrizio Damiano Casali e fotografate da Giulia Godeassi. A impreziosire il tutto, la prefazione gourmet di Laura Marsadri e la poesia divertissement della contessa Pinina Garavaglia.
Dopo aver scritto romanzi, raccolte di racconti, monografie dedicate ai grandi miti dello spettacolo come Mina e Franca Valeri, saggi sulla televisione, sui fotoromanzi e su personaggi deifumetti come Diabolik, l’autore televisivo e giornalista Aldo Dalla Vecchia pubblica il suo primo libro con ricette.
Tra i personaggi che firmano la loro ricetta: il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, l’autore televisivo Lorenzo Arrigoni, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, il produttore televisivo Edmondo Conti, la modella e conduttrice Elisa D’Ospina, il regista Duccio Forzano, la conduttrice Tessa Gelisio, l’architetto Roberto Gerosa, il “dentista dei Vip” Giovanni Macrì, la fondatrice e presidente del Festival Giallo Garda Laura Marsadri, la “cantafiorista” Rosalba Piccinni, l’autrice tivù Veronica Rossi, la conduttrice Enza Sampò, il docente universitario Massimo Scaglioni, l’inviata Elisa Scheffler, l’influencer Federico Skon.