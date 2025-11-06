"Come ti cucino la tivù": da Enza Sampò a Tessa Gelisio, ricette e storia dei programmi di cucina

Dalla storia dei programmi di cucina in Italia, sin dalle origini di "Viaggio nella valle del Po alla ricerca dei cibi genuini" (1957) di Mario Soldati a oggi. E poi Ricette d’autore, con i piatti forti di amici che lavorano per il piccolo schermo, davanti alle telecamere o dietro le quinte. "Come ti cucino la tivù" di Aldo Dalla Vecchia è un volume idealmente diviso in due parti. Le ricette sono state interpretate dallo chef Fabrizio Damiano Casali e fotografate da Giulia Godeassi. A impreziosire il tutto, la prefazione gourmet di Laura Marsadri e la poesia divertissement della contessa Pinina Garavaglia.