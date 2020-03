Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: "Il nostro amore è nato subito, un colpo di fulmine per entrambi"

"È stato un colpo di fulmine per tutti e due". Il primo incontro in una discoteca alla fine del 2000. Da allora è stato amore vero, che dura ancora. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini – insieme da 18 anni e sposati da 16 – si raccontano per la prima volta a "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. L'amore tra l'attore 44enne, ex vincitore de "Il Grande Fratello", e la showgirl 41enne (tornata alla ribalta come concorrente de "L’Isola dei Famosi") è uno dei più longevi nel mondo dello spettacolo. "Io mi sono innamorato subito, potevamo sposarci anche subito dopo. Ho provato questa emozione appena ho conosciuto Alessia", racconta Flavio. "Ma com'è nata la proposta di matrimonio?", chiede Silvia. "Poco prima della proposta, andiamo a Dubai in viaggio. In piscina si avvicina uno scozzese e ci ha detto cose che non sapeva nessuno. A un certo punto ha rivelato che ci saremmo sposati, ma ha anche detto che avremmo avuto tre figli. Poi ci ha detto: 'Ci vediamo domani', ma non l'abbiamo più visto", rivela Montrucchio. Al ritorno dal viaggio, Flavio ha chiesto a Alessia di sposarlo e lei ha detto subito di sì". "E come siete come coppia?", domanda la conduttrice. "Funzioniamo benissimo perché siamo agli antipodi. Siamo diversissimi. Lui è antipatico, io sono simpaticissima. Lui è brutto, mentre io sono bellissima. Lui è un artista, io sono quella pratica", scherza Alessia, che parla anche di Flavio nel ruolo di padre. "È un bravissimo papà, gioca moltissimo con i figli. Io sono più la cattiva", racconta Alessia. "Non è vero, è una mamma splendida e sempre presente", interviene Flavio. E com'è la vita in questi tempi di coronavirus? "Non amo la parola paura, ma amo la parola prudenza. Cerchiamo di vivere la situazione con serenità", dichiara Alessia. "L'unica arma vincente è prendere la cosa con ironia, ma sempre con grande responsabilità", aggiunge Flavio.