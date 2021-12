Flavia Vento e la truffa del finto Tom Cruise: "Non lo denuncio, magari è un poveraccio con dei figli"

Flavia Vento torna a parlare della truffa amorosa subita da un uomo che l'ha corteggiata per mesi, spacciandosi per Tom Cruise. Ospite di "Pomeriggio Cinque", la showgirl ha replicato a chi non crede alla veridicità della sua storia: "Vengo accusata perché non ho denunciato, ma non posso essere giudicata per le decisioni che prenderò - ha spiegato l'ex concorrente del "GF Vip", - Flavia Vento dev'essere rispettata e ribadisco che non ho intenzione di denunciarlo perché magari è un poveraccio che ha dei figli".

Vento ha poi proseguito: "Le accuse non hanno nessun senso, nessuno è stata in quella chat, esiste il perdono - ha detto - e io sono intenzionata a perdonarlo. Se lo denuncio, non è detto che domani lo prendano. Dietro questa persona non si sa chi ci sia, magari qualcuno che non ha di che mangiare. Perché dovrei denunciare una persona che per sei mesi mi ha fatto vivere un sogno?".