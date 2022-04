Flavia Vento chiede alla giuria di rientrare nel reality: per convincerli si esibisce nel "canto della sirena"

Flavia Vento

ci riprova e chiede di rientrare a "". La showgirl si èalcune settimane fa, dopo poco tempo dall'inizio del programma condotto da, ma sembra aver cambiato idea e alla giuria composta dachiede di tornare in villa e per convincerli si esibisce nel "

Immersa in una vasca di plexiglass, Vento entra in studio vestita da sirena con tanto di pinna e conchiglie sui seni. Nonostante l'originalità dell'esibizione, non è riuscita a convincere i giudici. Per Federico e Antonella il no è stato categorico, Soleil invece le ha detto di sì ma solo a patto che spiegasse le ragioni che l'hanno spinta ad abbandonare il gioco. Ciononostante, il parere di Soleil non è bastato visto che la maggioranza della giuria si è espressa negativamente.