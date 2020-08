Fiocco azzurro a "Grey's Anatomy": Camilla Luddington è mamma bis  

Dopo quello che sembrava un terzo trimestre lungo un anno ... finalmente è successo !! Matt ed io siamo così felici di annunciare la nascita del nostro dolce bambino Lucas, altrimenti noto come il mio piccolo leone". Camilla Luddington annuncia così su Instagram la nascita del suo secondogenito. L’attrice, che in " Grey’s Anatomy" interpreta la specializzanda Jo Wilson, ha dato alla luce un maschietto con il compagno e collega Matthew Alan.

Nel messaggio Camilla parla di un lungo terzo trimestre. L'attrice e il marito infatti hanno trascorso gli ultimi mesi della gravidanza in pieno lockdown, isolati nella loro casa, come ha raccontato la stessa Luddington in un'intervista a "People". Un periodo difficile ma, come ha spiegato l'attrice che "ci ha anche dato molto tempo per riuscire a prepararci“.

Camilla e Matthew hanno iniziato a frequentarsi più di 10 anni fa ma si sono sposati solo lo scorso agosto, quando erano già genitori della piccola Hayden.

La Luddington è conosciuta soprattutto per il suo ruolo in "Grey's Anatomy", ma ha anche lavorato in "Californication", "True Blood" e "CSI" e presto sarà nuovamente sul piccolo schermo nel film per la tv "Blind Psychosis". Tornerà sul set a settembre per girare "Grey’s Anatomy 17" e anche se le riprese della nuova stagione non sono ancora partite, il set è già in allestimento.

Suo marito, Matthew interpreta invece Seth in "13 Reasons Why" è ha anche fatto un'apparizione in "Grey's Anatomy" nel 2017 e in "Lovecraft Country".

