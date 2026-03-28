Filomena Mastromarino: "Ho rinunciato a 'Malena' per curare mia madre"

L’ex attrice hard sottolinea anche di non aver sentito il bisogno di giustificarsi pubblicamente: "Non ho dato tante spiegazioni perché non pensavo fosse necessario. Però questa mia scelta di cambiare vita è stata vista malissimo, come se fosse qualcosa di assurdo". Nonostante le critiche e le incomprensioni, la donna ribadisce di essere serena e convinta del percorso intrapreso: non ha mai pensato di tornare indietro e guarda avanti con maggiore consapevolezza.