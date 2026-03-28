Filomena Mastromarino: "Ho rinunciato a 'Malena' per curare mia madre"
L’ex attrice hard parla a "Verissimo" della sua nuova vita: "I nostri ruoli si sono invertiti"
© Da video
"Ho rinunciato a Malena per prendermi cura di mia mamma". Con queste parole Filomena Mastromarino, ospite a "Verissimo", racconta la scelta di abbandonare definitivamente il mondo dell’hard. Una decisione importante, maturata lentamente e dettata da ragioni profondamente personali.
La donna spiega che tutto è cambiato quando le condizioni di salute della madre hanno richiesto una presenza costante: "Ha bisogno di me, devo occuparmi di lei ogni giorno. Sono andata a vivere accanto a casa sua, perché dopo l’intervento che ha affrontato necessita di supervisione continua".
La madre, racconta Mastromarino, ha accolto con sollievo la sua decisione: "Nessuna mamma sarebbe contenta di quel lavoro per la propria figlia". Eppure, nonostante il sostegno familiare, il distacco non è stato indolore. "Lasciare quella parte di me mi ha provocato tanta sofferenza. Ho ricevuto molta aggressività", confida, senza entrare nei dettagli ma lasciando intendere quanto l’ambiente lavorativo fosse diventato pesante e privo di tregua.
L’ex attrice hard sottolinea anche di non aver sentito il bisogno di giustificarsi pubblicamente: "Non ho dato tante spiegazioni perché non pensavo fosse necessario. Però questa mia scelta di cambiare vita è stata vista malissimo, come se fosse qualcosa di assurdo". Nonostante le critiche e le incomprensioni, la donna ribadisce di essere serena e convinta del percorso intrapreso: non ha mai pensato di tornare indietro e guarda avanti con maggiore consapevolezza.