Filippo Bisciglia in lacrime sui social: "Addio nonna"

Filippo Bisciglia ha recentemente raccontato a "Tv Sorrisi e Canzoni" la nuova edizione di "Temptation Island" con tanto di anticipazioni: "Sto dormendo davvero poco e vado a letto tardi, questo fa presagire falò lunghi. Stiamo lavorando più del solito, ed è positivo per noi e per il pubblico che attende di vedere il programma. Sono certo che si affezionerà ancora di più alle storie... Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito a bomba! Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei. Una è arrivata leggermente dopo le altre ma non posso svelarvi il motivo. A livello di storie ci sono novità: si trattano due argomenti molto importanti che faranno bene a chi sta passando situazioni simili, come la ragazza che è dimagrita 80 chili in due anni e si sente più forte e consapevole... Poi ci sarà una cosa che svelerà uno dei fidanzati durante un falò, ed è molto toccante e bella. Posso solo anticipare che riguarda l'ambito dei rapporti umani".