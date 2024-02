Sanremo 2024, c'è una vincitrice che non ti aspetti: Maria De Filippi

Leggi Anche Festival di Sanremo 2024, i top e i flop della 74esima edizione

Tgcom24

Ma non solo il tris nei primi cinque: sono stati ben sette i partecipanti lanciati ad "Amici" tra i 30 cantanti in gara, praticamente quasi un quarto dell'intero cast visto all'Ariston. Oltre ad Angelina Mango, Annalisa e Irama, infatti, sono arrivati al Festival anche Alessandra Amoroso, Emma, i The Kolors e Sangiovanni. Praticamente la spina dorsale dell'attuale pop italiano che, piaccia o meno, è fiorita tra i banchi degli studi Elios di Roma. Aggiungiamo ai sette anche Elodie, che quest'anno a Sanremo non c'era ma che in quella scuola è stata anche lei una protagonista.

Racchiusa in quindici anni (Alessandra Amoroso partecipò ad "Amici" tra il 2008 e il 2009, Angelina, come dicevamo, è fresca d'uscita), sull'Ariston si è praticamente visto un pezzo di storia del talent, che ha portato per la quarta volta uno dei suoi ragazzi nel gradino più alto del podio sanremese: era già successo a Marco Carta (2009), Valerio Scanu (2010) ed Emma (2012). Un poker di affermazioni che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la solidità di un programma che giunto ormai alla sua ventitreesima edizione, continua a essere un punto di riferimento qualificato per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. "Uno su mille ce la fa", cantava Gianni Morandi, ma questo non vale per chi ha partecipato "Amici", dove le possibilità di emergere sono decisamente maggiori.