Festival di Sanremo, quasi sette milioni di televoti non registrati

A "Striscia la notizia" torna la rubrica “Rai Scoglio 24” con un nuovo aggiornamento di Pinuccio sul caos televoto alla finale dell'ultimo Festival di Sanremo.

In particolare, nella puntata di mercoledì 17 aprile, l'inviato del tg satirico fa i conti, dopo che una fonte aggiunge altri dati sui voti annullati: in totale le preferenze non validate sarebbero circa 7 milioni, a fronte del milione e 600mila di quelle registrate.

Si tratta, peraltro, di numeri riferibili a soli due operatori telefonici, quindi presumibilmente destinati a salire ancora. "Se le proporzioni fossero davvero queste, il televoto sarebbe stato falsato", commenta Pinuccio, sottolineando come la tv di Stato non sembri intenzionata a dare spiegazioni sulle falle del suo sistema di voto.