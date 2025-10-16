Festival di Sanremo 2026, in gara 26 Big e 4 tra Nuove Proposte

È stato reso noto il regolamento della 76esima edizione del Festival che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026
Al Festival di Sanremo 2026 saranno 26 i Big in gara mentre 4 gareggeranno nella categoria Nuove Proposte, due provenienti da Area Sanremo che si aggiungeranno ai due selezionati durante la finale di Sanremo Giovani del 14 dicembre. Lo stabilisce il regolamento della 76esima edizione del Festival, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, che è stato ufficializzato oggi. Anche quest'anno saranno tre le giurie che voteranno gli artisti in gara: Televoto del pubblico; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web; Giuria delle Radio, con un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%.
Il quinto Sanremo di Carlo Conti da presentatore e direttore artistico si presenta quindi ai nastri di partenza con qualche aggiustamento e molte conferme. Passando all'analisi delle singole serate, nella prima (il martedì) si esibiranno i 26 Big/Campioni e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Durante la seconda (il mercoledì) si esibiranno 13 Big/Campioni, votati dal pubblico - attraverso il Televoto - e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50%. Per la categoria Nuove Proposte, i 4 artisti saranno suddivisi in due coppie e ogni coppia si esibirà in una sfida diretta. Gli artisti saranno giudicati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I due artisti vincitori delle sfide accederanno alla Terza serata. Stesse modalità nella terza serata (il giovedì) per i Big/Campioni; per le Nuove Proposte avrà luogo la sfida finale tra i due artisti che hanno avuto accesso alla serata, la canzone più votata dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio sarà proclamata vincitrice della categoria. Confermata la serata delle Cover al venerdì, con vincitore: i Big, affiancati da un artista ospite, re-interpreteranno un brano edito italiano o internazionale e le votazioni di questa gara non influiranno sul risultato finale del Festival. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie.
Nella finalissima della quinta e ultima serata (il sabato) verranno eseguite tutte le 26 canzoni dei Big/Campioni in gara, votate dalle tre Giurie. Il risultato di questa votazione si assemblerà con quello delle precedenti serate (tranne quella delle "Cover"), al fine di determinare una classifica delle canzoni/Artisti. Nuova esibizione e votazione per le prime 5 canzoni classificatesi. Il risultato andrà ad aggiungersi a quello complessivo delle precedenti al fine di determinare una nuova classifica riferita alle 5 canzoni/Artisti attribuendo così la palma di vincitore della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.