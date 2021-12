Feste da favola con "Sissi": arriva la nuova serie sull'Imperatrice più amata di sempre

Feste di Natale in compagnia dell'imperatrice Sissi. Dal 28 dicembre e per tre settimane, in prima serata su Canale 5 va infatti in onda " Sissi ", la nuova serie dedicata alla vita della duchessa Elisabetta di Baviera. In questa rilettura il ruolo che è stato reso mitico da Romy Schneider tocca all'attrice svizzero-americana Dominique Devenport , affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Una serie ambiziosa, con un grande budget e girata direttamente sui luoghi degli eventi, tra la Baviera e il Baltico. I protagonisti sono due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. E Sissi, in particolare, è una ribelle ante litteram che coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni. "Sissi" narra la vicenda di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, un originale mix tra un maschiaccio e una principessina, vissuta alla fine del XIX secolo, che si innamora perdutamente dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I. Ma solo dopo il matrimonio capirà che la vita alla corte asburgica di Vienna non è quello che si aspettava.

In questa nuova serie la rilettura della figura storica dell’Imperatrice è perfetta, sia per chi non abbia mai avuto occasioni di vedere le tante trasposizione cinematografiche e televisive sin qui realizzate, sia per chi ha amato i film con l'indimenticata Romy Schneider. Una Sissi pensata per una nuova generazione di spettatori, protagonista di scene ricche di passione e azione, di location magnifiche, costumi e acconciature sontuosi, nel rispetto della verità storica.

Al debutto sulla piattaforma RTL+, lo scorso 12 dicembre, "Sissi" ha battuto tutti i record di ascolto: è l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva, in Germania. Un successo confermato dalla vendita dei diritti di trasmissione del titolo in oltre 120 paesi, da Beta Film.

POTREBBE INTERESSARTI