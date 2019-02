Fernanda Lessa: “Ho abusato di droga e alcol per otto anni”

“Ho iniziato ad assumere sostanze quando avevo 19 anni”. La confessione è di Fernanda Lessa, modella brasiliana, che a inizio anni Duemila era tra le più richieste sia a livello italiano sia a livello internazionale. Una carriera iniziata quando era molto giovane e di cui Fernanda ha conosciuto anche gli aspetti negativi: “Ho iniziato a drogarmi perché lo facevano tutti e tutte in quel mondo, ma soprattutto per superare la solitudine, la lontananza dal Brasile e dalla mia famiglia”. Ammette di avere smesso solo quando ha scoperto di essere incinta della prima delle figlie avute con Davide Dileo, il Boosta dei Subsonica. Ma la droga Fernanda l’ha conosciuta anche dopo aver perso il primo figlio, avuto dalla relazione con Vittorio Mango: “La droga mi ha fatto andare avanti, ma sono entrata in un tunnel: non volevo pensare a nulla e così mi drogavo e bevevo per dimenticare tutto”.