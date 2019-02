Fernanda Lessa: “Ho partorito ma il bambino è morto poco dopo”

A inizio anni Duemila era tra le modelle più ricercate al mondo. Fernanda Lessa sembrava avere tutto, ma a “Verissimo” racconta il momento più duro della sua vita: “Quando ero incinta di Vittorio – Mango, il suo ex compagno – all’ottavo mese mi hanno detto che il bambino aveva una deficienza cardiaca, che lo avrebbe costretto ad avere trapianti di cuore ogni sei mesi”. Nonostante questo, Fernanda ha portato a termine la gravidanza: “Ho dato comunque alla luce il nostro piccolo angioletto, ma poco dopo l’ho toccato ed era un pezzo di ghiaccio”. I medici, sapendo il dolore che avrebbe provato, tentarono di fermarla: “Non fecero in tempo, non dimenticherò mai l’odore dei suoi capelli”. Silvia Toffanin, ascoltando il racconto drammatico della modella, è scoppiata in lacrime in studio. “Adesso Joaquin è il nostro piccolo angioletto” ha concluso Lessa con la voce rotta dal dolore.