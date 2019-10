Felicity Huffman è in carcere ma... di lusso

Felicity Huffman ha iniziato a scontare la condanna a 14 giorni di carcere per il suo ruolo nello scandalo delle ammissioni pilotate al college. L'istituto di pena federale a Dublin, nel nord della California, in cui è detenuta l'attrice di "Desperate Housewives" viene chiamato "Club Fed" perché considerato un carcere “di lusso”. Tra le comodità che si possono richiedere, cappuccino alla vaniglia, acqua minerale in bottiglia e scrub all’albicocca.