"Felicissima Sera", da Silvia Toffanin a Paolo Bonolis: gli ospiti vip della stagione

In questa prima parte di 2023 tra i ritorni più graditi per il pubblico di Canale 5 c'è stata la nuova edizione di "Felicissima sera": lo show comico di Pio e Amedeo, stavolta in versione "All Inclusive", ha visto grandi ospiti nel corso delle puntate. Tra questi, nella serata d'esordio, tra le "grinfie" dei due comici pugliesi è finita Silvia Toffanin: la conduttrice ha accetta di farsi intervistare da Pio e Amedeo in un talk ad hoc, denominato per l'occasione "Verissimissimissimo".

Non solo domande però, anche una proposta di matrimonio tutta da ridere per Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia: "Visto che il mondo è cambiato - hanno scherzato i comici -, possiamo fare che i testimoni lo chiedono allo sposo che poi lo chiede alla sposa. Così gli mettiamo un po' di pressione".

Michelle Hunziker e il "richiamino" con Eros - Tra le interviste che hanno generato più clamore nel corso di questa seconda stagione di "Felicissima sera", c'è stato anche il chiacchieratissimo "richiamino" di cui ha parlato Michelle Hunziker in riferimento all'ex marito Eros Ramazzotti. Continuamente punzecchiata da Pio e Amedeo, la conduttrice aveva detto: "Ogni tanto così per educazione - aveva ironizzato -, per mantenere l'armonia".

Una battuta mal interpretata dall'opinione pubblica che ha iniziato a pensare a un possibile ritorno di fiamma, che è stato prontamente smentito dalla stessa Hunziker: "Non sono così p***a che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco", aveva chiarito qualche settimana dopo.





Le prove da mamma di Diletta Leotta - Anche Diletta Leotta non ha potuto sottrarsi all'ospitata. A lei, che a breve accoglierà la sua prima figlia insieme al compagno Loris Karius, portiere del Newcastle, è toccata una una "prova generale" come mamma per prepararsi al meglio al lieto evento. La conduttrice sportiva ha quindi accettato delle "lezioni avanzate" su come cambiare i pannolini, usare il bieberon e cantare la ninna nanna al neonato da parte di Pio e Amedeo.

L'eredita di Paolo Bonolis - Ospite dell'ultima puntata di "Felicissima Sera", versione "All Inclusive" Paolo Bonolis ha parlato per la prima volta del suo futuro lavorativo, senza escludere un suo probabile addio alla televisione: "Altri due anni circa e poi mi ritiro - aveva spiegato -, non è un addio alle armi, ci sarà un'altra vita dove divertirmi di più". Così, Pio e Amedeo non hanno perso occasione per domandargli chi vedesse come suo successore sul piccolo schermo. E il conduttore fece proprio i nomi di Pio e Amedeo...