Federica Panicucci sul Natale: "Inizio a comprare i regali a luglio"

Il Natale in casa di Federica Panicucci inizia sempre in anticipo. Ospite a "Verissimo" la conduttrice racconta come gli addobbi sono pronti già ai primi di novembre mentre la corsa ai regali assomiglia a una maratona: "Inizio a comprare i regali a luglio e a Natale mi rilasso", dice Panicucci che durante le feste presenterà su Canale 5 il tradizionale "Concerto di Natale in Vaticano" e per la notte di San Silvestro il "Capodanno in Musica" da Genova.

Nel salotto del talk show della domenica di Canale 5 Federica Panicucci si lascia poi andare ai ricordi di Natale di quando era bambina: "Ricordo che una mattina avevo trovato la letterina sotto l'albero aperta e più dei regali ricordo l'emozione di pensare che Babbo Natale avesse aperto la lettera", racconta la conduttrice che poi aggiunge: "Il Natale è magico e mi fa piacere che i miei figli sentano forte l'emozione di questa tradizione".