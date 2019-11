Fedele Confalonieri: "Le televisioni sono il motore dei contenuti originali in Europa"

"Non siamo più un piccolo club di imprenditori europei ma il nostro obiettivo comune rimane l'impegno a mantenere viva la missione che ci ha uniti trent’anni fa: essere il fulcro della produzione di contenuti originali in Europa". Così Fedele Confalonieri da Bruxelles dove, in qualità di presidente Mediaset, ha partecipato all'incontro in occasione dei 30 anni di ACT (Associazione delle Televisioni Commerciali Europee) come rappresentante di uno dei 28 principali gruppi televisivi d'Europa.