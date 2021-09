Fatima Trotta e Francesco Mandelli tra comicità e allegria a "Honolulu"

Ufficio Stampa Mediaset

Fatima Trotta e Francesco Mandelli saranno per la prima volta insieme al timone del nuovo programma comico che regalerà una serata di buonumore, leggerezza e allegria. "Honolulu" debutta su Italia 1 in prima serata dal 22 settembre. I conduttori si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in esilaranti sketch. Sul palco anche l’imprevedibile duo comico dei PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino. Ospite della puntata: Filippo Bisciglia.